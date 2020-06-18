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Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 11:21,

Lise İlkokul ve ortaokul öğrencileri için karne verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan açıklama

Öğrenciler bu yıl karne alacak mı sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilen konular arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.

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Öğrenciler bu yıl karne alacak mı sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilen konular arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı." diye konuştu.

Bakanı Selçuk, yaz kitaplarına ilişkin, "Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız." ifadedini kullandı.

331 AĞUSTOSTA TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU OLACAK MI
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31 AĞUSTOS'TA TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

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