Lise İlkokul ve ortaokul öğrencileri için karne verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan açıklama

Öğrenciler bu yıl karne alacak mı sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilen konular arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabileceğini bildirdi.