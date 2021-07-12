Gündem Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 - 23:54 | 12 Temmuz 2021 - 23:54

Lise diploması ne zaman verilir? İşte 2021 MEB diploma verme tarihi

Öğrenciler karne heyecanını 18 Haziran'da dijital ortamda yaşadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gören öğrenciler, karne notlarına da uzaktan erişti. Şimdi ise diplomaların verileceği tarih merak konusu oldu. Peki, lise diploması ne zaman verilir?