Lise boş kontenjanları ve taban puanları 2021: Lise 1. nakil başvurusu nasıl yapılır?
LGS nakil başvuruları ile lise boş kontenjan taban puanları, tercih sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi. 26 Temmuz tarihinde açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarının ardından MEB e okul üzerinden lise 1. nakil başvurusu ekranını erişime açtı. Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları, bugünden itibaren 30 Temmuz'a kadar sürecek. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden görüntülenecek. Peki, Lise 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte, lise boş kontenjanları ve e okul nakil başvuru ekranı.
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LGS tercihlerinde ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlandı. Takvime göre LGS 1. nakil tercihleri 26-30 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek. Her nakil döneminde Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.
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LGS BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI
LGS kapsamında merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimler tablosu ile boş kontenjanlar belli oldu.
Liselerin yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Merkezi sınav puanına göre öğrenci alan Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Sosyal Bilimlerinin tüm kontenjanları dolmuştur. Anadolu İmam Hatip Liselerinde doluluk oranı %98,27’ye ulaşmış, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ise oran %76,90 olarak hesaplanmıştır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin doluluk oranı %77’dir. İlk yerleştirme sonuçlarına göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanları %95,22 oranında dolmuş, tam doluluk oranlarına oldukça yaklaşmıştır.
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LİSE NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
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Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 02 Ağustos 2021 ve 09 Ağustos 2021 tarihlerinde ilan edilecektir.
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Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.