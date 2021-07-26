Lise boş kontenjanları ve taban puanları 2021: Lise 1. nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS tercihlerinde ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlandı. Takvime göre LGS 1. nakil tercihleri 26-30 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 2 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecek. Her nakil döneminde Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecek.