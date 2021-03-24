Lise 9, 10, 11. sınıf sınavları iptal mi, ne zaman yapılacak? 12. sınıflarda sınavlar iptal oldu mu? İşte MEB'den gelen son açıklama

Lise 12. sınıf sınavları iptal olacak mı? 12. sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak."Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.