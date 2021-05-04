Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi oldu? MEB lise sınavlarının tarihi belli oldu! İşte sınav takvimi

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN? Yüz yüze eğitim takvimi hakkında bilgiler veren Bakan Selçuk şunları ifade etti;



17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:



"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."