Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi oldu? MEB lise sınavlarının tarihi belli oldu! İşte sınav takvimi
Lise sınavlarının tarihi, uzaktan eğitim dönemi ile gündeme gelen konulardan oldu. Alınan karara göre tüm kademelerde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma döneminde, online eğitime geçilmesi kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk öğrencilerin merakla beklediği soruları cevaplandırarak, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi. Selçuk, öğrencileri yakından ilgilendiren lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? sorusuna yönelik ise "Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." yanıtını verdi. İşte, 2020-2021 lise ikinci dönem sınav tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Lise 2. dönem sınav tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca veli ve öğrenciyi yakından ilgilendiren lise sınavları için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde tek sınav olacağını duyurdu. MEB tarafından yapılan açıklamada , 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavlarının 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiği bildirildi. MEB takvimine göre karneler ise 2 Temmuz'da verilecek.
2
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim takvimi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Selçuk sınavlar ile ilgili "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." açıklamasında bulundu.
Kabine Toplantısı sonrası MEB sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
3
TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.
Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyleydi;
Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.
4
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
Yüz yüze eğitim takvimi hakkında bilgiler veren Bakan Selçuk şunları ifade etti;
17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:
"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."
5
YKS VE LGS ERTELENİR Mİ?
Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.
6
Öğretmenlerin aşılanmasının 24 Şubat'ta başladığını anımsatan Selçuk, 425 bin 500 öğretmene aşı randevusu açıldığını hatırlattı.Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuştu.Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.