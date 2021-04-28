Lise 2. dönem sınavları nasıl olacak? İkinci dönem tek sınav mı yapılacak? Bakan Selçuk'tan kritik açıklama!

BAKAN SELÇUK'UN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı. Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz.



Çocuklar dijital dünyada doğdular. Bizden daha iyi odaklanıyorlar. Burada önemli olan şu gereken eğitimsel önlemleri almalıyız. Çocukların öğrenme kaybı elbette oluyor. Ama yüz yüze eğitimde de gerçekleşiyordu. Sınav öncesi gidip öğretmenlerinden yüz yüze eğitim alabilirler. Tamamlama çalışmalarını biz geçmişten beri sürdürüyoruz.



Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek.