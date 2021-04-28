Lise 2. dönem sınavları nasıl olacak? İkinci dönem tek sınav mı yapılacak? Bakan Selçuk'tan kritik açıklama!
Liselerde ikinci dönem sınavları için yeni karar alındı. Pandemi döneminde tam kapanmaya geçilirken, tüm kademelerin tamamen online eğitime geçmesi sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklama geldi. Canlı yayında yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmeler yapan Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor." ifadesini kullandı. Selçuk liselerde ikinci dönem tek sınav olacağını bildirdi. Peki, liselerde sınavlar nasıl olacak? İşte, lise ikinci dönem sınavları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Lise sınavlarının nasıl olacağı veli ve öğrenciler tarafından takip edilirken Bakan Selçuk'tan yeni açıklama geldi. Online eğitime geçilmesinin ardından bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." dedi. Milyonlarca öğrenci ve velinin de merak ettiği karneler hakkında konuşan Selçuk, karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini ilk kez duyurdu.
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LİSELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı sonrası yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin konuştu. Bakan Selçuk, liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından öne çıkanlar:
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Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.
Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.
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BAKAN SELÇUK'UN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMALAR
Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı. Öğretmenlerimizi aşılamaya devam ediyoruz.
Çocuklar dijital dünyada doğdular. Bizden daha iyi odaklanıyorlar. Burada önemli olan şu gereken eğitimsel önlemleri almalıyız. Çocukların öğrenme kaybı elbette oluyor. Ama yüz yüze eğitimde de gerçekleşiyordu. Sınav öncesi gidip öğretmenlerinden yüz yüze eğitim alabilirler. Tamamlama çalışmalarını biz geçmişten beri sürdürüyoruz.
Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek.
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TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.
Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı.
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MEB DETAYLARI DUYURMUŞTU
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyleydi;
Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.
Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.