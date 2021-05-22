Lisans KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 ÖSYM KPSS takvimi

KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin DGS başvuruları için süreci başlatması ile bu kez de gündeme KPSS geldi. Bu yıl sadece lisans mezunlarına yönelik düzenlenecek KPSS'nin ne zaman yapılacağının yanı sıra başvuru tarihleri de sorgulanıyor. İşte, 2021 ÖSYM KPSS takvimi...