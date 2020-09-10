Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

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2000'lerin ilk döneminde sürdürdüğü hızlı hayatla magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen şarkıcı Lily Allen, sürpriz bir şekilde ikinci evliliğini yaptı.
35 yaşındaki Allen, rol aldığı Stranger Things adlı diziyle ünlenen 45 yaşındaki David Harbour ile Las Vegas'ta evlendi.
Allen; 60'lı yılların modasını yansıtan beyaz bir elbise giydi ve bunu da kısa bir duvak ile tamamladı.
Lily Allen, nikahtan sonra da büyük bir hamburger yedi. Allen, mutlu anlarında çekilen fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı.
Lily Allen ve David Harbour, daha sonra ünlü şarkıcının ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları 8 yaşındaki Ethel ve yedi yaşındaki Marnie'nin de katıldığı küçük bir kutlama düzenledi.
Bu kutlamada da hamburger ve plastik bardaklar içinde yiyecekler tüketildi. Gelinin maskesini eksik etmemesi de dikkat çekti.
Lily Allen ilk evliliğini 2011 yılında Sam Cooper ile yaptı. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.
Fakat Sam Cooper ile Lily Alen 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. David Harbour ise Allen ile ilk evliliğini yaptı.