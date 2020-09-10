Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

Güncelleme Tarihi:

#Lily Allen#David Harbour#Sam Cooper
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2020 11:11

Bir dönem hızlı hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ikinci evliliğini yaptı.

Instagram, Splash

1/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

2000'lerin ilk döneminde sürdürdüğü hızlı hayatla magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen şarkıcı Lily Allen, sürpriz bir şekilde ikinci evliliğini yaptı.

2/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

35 yaşındaki Allen, rol aldığı Stranger Things adlı diziyle ünlenen 45 yaşındaki David Harbour ile Las Vegas'ta evlendi.

3/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

Allen; 60'lı yılların modasını yansıtan beyaz bir elbise giydi ve bunu da kısa bir duvak ile tamamladı.

4/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

Lily Allen, nikahtan sonra da büyük bir hamburger yedi. Allen, mutlu anlarında çekilen fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı.

5/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

Lily Allen ve David Harbour, daha sonra ünlü şarkıcının ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları 8 yaşındaki Ethel ve yedi yaşındaki Marnie'nin de katıldığı küçük bir kutlama düzenledi.

6/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

Bu kutlamada da hamburger ve plastik bardaklar içinde yiyecekler tüketildi. Gelinin maskesini eksik etmemesi de dikkat çekti.

7/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

Lily Allen ilk evliliğini 2011 yılında Sam Cooper ile yaptı. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu.

8/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

Fakat Sam Cooper ile Lily Alen 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. David Harbour ise Allen ile ilk evliliğini yaptı.

9/9Şarkıcı Lily Allen oyuncu David Harbour ile evlendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lily Allen#David Harbour#Sam Cooper