Lider Şahin’den samimi açıklamalar: İrem’i güzel hatırlıyorum, Didem’le hâlâ görüşüyoruz

EVLİLİK ODAKLI DEĞİLİM ◊ Evlenmeyi düşünmüyor musunuz?

- Bu her şeyden önce kısmet işi ama gencim, daha yapacak çok işim var. Haftanın 5-6 günü gece en geç 11-12’de yatar, sabah erkenden kalkar, 7 gibi sporumu yapıp sonra işletmeyse işletmeye ya da stüdyoya giderim. Yani iş odaklı bir hayatım var. En azından şu an için evlilik odaklı değilim.



◊ Doğru kadın karşınıza çıkıverirse...

- Bilmem ki, karşıma öyle biri çıkar ki bir anda kararım değişebilir yani. Ama şu ana kadar çıkmadı. Çok da o enerjiyi yaymıyor olabilirim. Ya da o enerjiyi bekliyorumdur. (Gülüyor)