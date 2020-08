Lider Şahin’den samimi açıklamalar: İrem’i güzel hatırlıyorum, Didem’le hâlâ görüşüyoruz

HEMEN HEMEN HER GÜN DENETİMDEN GEÇİYORUZ ◊ Çeşme çok kalabalık ve korona unutulmuş görünüyor...

- Cove adına konuşayım, her gün zabıta ve polis ekipleri geliyor. Her gün denetimdeyiz.



◊ Bu denetim sıklığından rahatsızlık duyuyor musunuz?

- Niye rahatsızlık duyalım ki? Ayrıca biz açıldığımız 1 Temmuz tarihinden beri denetimle ilgili sıkıntı yaşamadık, denetime takılmadık. Tedbirlerle ilgili herhangi bir taviz verilmesi söz konusu olamaz.

O yüzden de denetime geliyorlar, teşekkür edip gidiyorlar her defasında.