Lider Şahin ile Ecem Çırpan aşkına, anne Didem Şahin'den onay!

Maço seven kadına saygı duymam

Yeni Gazino’da sahneye çıkan Yonca Lodi, gazetecilerle bir araya gelerek, çarpıcı açıklamalar yaptı. Evlilikle ilgili sorulara, “Bir daha evleneceğimi düşünmüyorum. Mutlu evliliklere sahip arkadaşlarım var ama bana göre değil” diye yanıt verdi. Yeni bir aşk var mı sorusunu ise “Kestane balının diyarı Zonguldak’tan herkese sevgiler” sözleriyle geçiştirmeyi tercih ederek herkesi güldürdü. Kendisi için ideal erkeğin maço mu yoksa metroseksüel erkek mi olduğunu soran muhabirlere cevap veren sanatçı, “Bana maço erkek demeyin! Yaşadığımız birçok şeyi bazı kadınların maço erkek sevdasına borçluyuz. Bu tanımı ve bu tanıma uyan herkesi hayatımızdan çıkarmamız gerek. Maço erkek seviyorum diyen kadına saygı duymuyorum” ifadelerini kullandı. (Sayit DURMAZ)