Lider Şahin ile Ecem Çırpan aşkına, anne Didem Şahin'den onay!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Babasının şarkılarıyla kutladı
Lider Şahin, 36’ncı yaşını babası Selami Şahin’in sahneye çıktığı mekanda kutladı. Selami Şahin önceki akşam Jolly Joker Private’ta sahne aldı. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eşi Didem Şahin ve oğlu Lider Şahin de vardı. 36’ncı yaşını mekanda kutlayan Lider Şahin’i gecede sevgilisi Ecem Çırpan da yalnız bırakmadı. Şahin, pastasının mumlarını annesi ve sevgilisine sarılarak söndürdü. (Sayit DURMAZ)
Ufak bir uyku molası
Bergüzar Korel, geçen ay dünyaya getirdiği üçüncü çocuğu Leyla’nın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun “Ufak bir uyku” notuyla Instagram sayfasında yayınladığı karelere yüzbinlerce beğeni ve yorum yağdı.
Son 1 ay
İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. “Diş doktoruna geldik” diyen Emre Karayel, “Doğum yurtdışında mı olacak?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Hayır, benim abim kadın doğum doktoru, yurtdışına gitmeyeceğiz. Son 1 aya girdik, çok heyecanlıyız.”
Gözlerime bakarak besteledi
Onur Akın, “Kalbinden Başka” adlı yeni şarkısının Marmaris’te çekilen klibinde eşi Gülşah Singar Akın’la kamera karşısına geçti. Onur Akın, klip için “Marmaris’in güzelliğini bir aşk hikâyesiyle göstermek istedik” dedi. Gülşah Singar Akın da eşinin şarkıyı kendisi için bestelediğini söyledi: “Her kelimesini gözlerime aşkla bakarak besteledi. ‘Bu şarkı senin şarkın, klibinde senin oynamanı istiyorum’ dedi. İyi ki kabul etmişim. İzledikçe çok mutlu oluyorum.”
Mardin'i gezdi
Diyabakır ve Batman’da konser veren Derya Uluğ, Mardin’i de gezme fırsatı buldu. Hızlandırılmış bir Mardin turu atan şarkıcı, gezisinden fotoğrafları Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Şehrin tarihi yerlerini gezen Derya Uluğ, geleneksel bir Mardin yemeğine de katılarak, dans figürlerini gözler önüne serdi.
Maço seven kadına saygı duymam
Yeni Gazino’da sahneye çıkan Yonca Lodi, gazetecilerle bir araya gelerek, çarpıcı açıklamalar yaptı. Evlilikle ilgili sorulara, “Bir daha evleneceğimi düşünmüyorum. Mutlu evliliklere sahip arkadaşlarım var ama bana göre değil” diye yanıt verdi. Yeni bir aşk var mı sorusunu ise “Kestane balının diyarı Zonguldak’tan herkese sevgiler” sözleriyle geçiştirmeyi tercih ederek herkesi güldürdü. Kendisi için ideal erkeğin maço mu yoksa metroseksüel erkek mi olduğunu soran muhabirlere cevap veren sanatçı, “Bana maço erkek demeyin! Yaşadığımız birçok şeyi bazı kadınların maço erkek sevdasına borçluyuz. Bu tanımı ve bu tanıma uyan herkesi hayatımızdan çıkarmamız gerek. Maço erkek seviyorum diyen kadına saygı duymuyorum” ifadelerini kullandı. (Sayit DURMAZ)