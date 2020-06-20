Sokağa çıkma yasağı velileri kapsıyor mu? LGS'ye veliler gelecek mi?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Öte yandan sınavın sağlıklı koşullarda yapılması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sınava girecek öğrencilerin velileri de kendilerinin yasak kapsamında olup olmadığını merak ediyor. Peki, LGS'ye veliler gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı velileri kapsıyor mu?
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1
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LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Bu gelişmenin ardından velilerin durumu merak konusu oldu. İşte, 'LGS'ye veliler gelecek mi?' sorusunun yanıtı...
2
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Birinci oturumu 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30'da başlayıp 10.45'te tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak olan LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
3
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LGS'ye girecek adayların, sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
4
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LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin, belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi gibi araçlarla yapacakları şehir içi toplu ulaşımlarda herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.