Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin maske takıp takmayacağı merak konusu oldu. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler ve aileleri sınavda maske hakkında araştırma yapıyor. Peki, LGS'de maske takılacak mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava öğrencilerin maskeli mi yoksa maskesiz mi katılacağı son günlerin en çok merak edilenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 'LGS'de maske takılacak mı?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.
3
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.