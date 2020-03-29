LGS'de hangi konular sorulacak? LGS konuları değişti mi? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklama
Liselere giriş kapsamında uygulanan LGS sınavının sınavının belirlenen tarihte uygulanacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, söz konusu sınavın müfredatına ilişkin değerlendirmeleri paylaştı. Özellikle uzaktan eğitim dönemi nedeniyle, LGS konularında değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Bakan Selçuk, net açıklamalarda bulundu. İşte, LGS'de hangi konular sorulacak? LGS konuları değişti mi? sorularının yanıtını merak edenler için ayrıntılı bilgiler.
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Corona virüsü önemleri kapsamında eğitim öğretimin 30 Nisan'a kadar dijital ortamda devam edeceği, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından daha önce açıklanmıştı. Bu çerçevede velilerin kafasında oluşan soru işaretlerini aydınlatmak ve alınan kararları bilgilendirmek üzere yeni açıklamada bulunan Selçuk, "Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler" dedi. Peki, LGS konuları değişti mi? İşte, detaylar.
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LGS'DE HANGİ KONULAR SORULACAK?
Milli Eğiyim Bakanı Selçuk, "Biz sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz. Ama fiili bir durum oldu, zorunlu olarak ertelenme ihtiyacı doğdu, elbette biz de ulusal anlamdaki duruma bakarız. Depremden dolayı Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken sorun yaşadılar. O nedenle LGS'de sadece ilk dönemin konularını içerecek şekilde düzenlemek üzere bir çalışma yaptık. Hem YKS'de hem de LGS'de hangi konulardan soru çıkacağını hafta başında ilan edeceğiz" dedi.
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LGS'ye bu yıl yaklaşık 500 bin fazla öğrencinin gireceğine ve bu durumun öğrenciler üzerinde stres oluşturduğuna vurgu yapan Selçuk, "Öğrencilerde şöyle bir stres oluştu. 'Geçen sene 140 bin öğrenci girmişti sınavlı okullara, bu sene daha büyük bir grup var, bizim şansımız azaldı' Hayır azalmadı. Geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık. Bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. Dolayısıyla bir sorun yok" diye konuştu.LGS'ye bu yıl yaklaşık 500 bin fazla öğrencinin gireceğine ve bu durumun öğrenciler üzerinde stres oluşturduğuna vurgu yapan Selçuk, "Öğrencilerde şöyle bir stres oluştu. 'Geçen sene 140 bin öğrenci girmişti sınavlı okullara, bu sene daha büyük bir grup var, bizim şansımız azaldı' Hayır azalmadı. Geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık. Bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. Dolayısıyla bir sorun yok" diye konuştu.
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Daha önce de LGS müfredatıyla ilgili bilgileri paylaşan Selçuk şunları söylemişti;LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel. Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da arttırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran'da LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."