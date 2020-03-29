LGS'de hangi konular sorulacak? LGS konuları değişti mi? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklama

LGS'ye bu yıl yaklaşık 500 bin fazla öğrencinin gireceğine ve bu durumun öğrenciler üzerinde stres oluşturduğuna vurgu yapan Selçuk, "Öğrencilerde şöyle bir stres oluştu. 'Geçen sene 140 bin öğrenci girmişti sınavlı okullara, bu sene daha büyük bir grup var, bizim şansımız azaldı' Hayır azalmadı. Geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık. Bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. Dolayısıyla bir sorun yok" diye konuştu.LGS'ye bu yıl yaklaşık 500 bin fazla öğrencinin gireceğine ve bu durumun öğrenciler üzerinde stres oluşturduğuna vurgu yapan Selçuk, "Öğrencilerde şöyle bir stres oluştu. 'Geçen sene 140 bin öğrenci girmişti sınavlı okullara, bu sene daha büyük bir grup var, bizim şansımız azaldı' Hayır azalmadı. Geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık. Bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. Dolayısıyla bir sorun yok" diye konuştu.