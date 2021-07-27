LGS'de 2. tercihler /ek tercihler ne zaman başlayacak? LGS nakilleri nasıl hangi tarihlerde yapılacak? İşte takvim
Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz tarihinde açıkladı. LGS 2. tercihler/ek tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılan konulardan biri oldu. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci 2. tercihler ile devam edecek. Öğrenciler boş kontenjanları e okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, LGS'de 2. tercihler /ek tercihler ne zaman başlayacak? LGS nakilleri nasıl hangi tarihlerde yapılacak? İşte takvim
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Yaklaşık 1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. LGS tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercih işlemlerini bekliyor. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. MEB, LGS 2. tercih tarihlerini yayınladığı takvimle duyurmuştu.
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26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
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Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
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Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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BOŞ KONTENJAN GÖRÜNTÜLEME HAKKINDA BİLGİLER
2021 LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen için yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınacak. Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek..