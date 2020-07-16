LGS yüzdelik dilimleri 2019-2020! LGS tercih robotu sorgulama ve kontenjan görüntüleme ekranı!

ÖĞRENCİLERİN SINAV PERFORMANSLARI SON 2 YILLA BENZER GÖRÜNTÜDE



2020 merkezi sınavda öğrencilerin sınav performansı 2019 merkezi sınava göre kısmen değişim gösterse de doğru cevap sayısı dağılımlarının 2019 yılıyla oldukça benzer olduğu görüldü. Her iki yılda da öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiği alt testler Türkçe, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi iken, görece düşük başarı gösterdiği alt testler matematik ve yabancı dil oldu.