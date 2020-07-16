LGS yüzdelik dilimleri 2019-2020! LGS tercih robotu sorgulama ve kontenjan görüntüleme ekranı!
LGS yüzdelik dilimleri, sınava giren pek çok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınavdan aldıkları puanlar ile iyi bir okula yerleşip yerleşemeyeceğini LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimleri ile öğrenebilecek olan öğrenciler, bunun için 2019-2020 taban puanlar ve yüzdelik dilimleri baz alacak. LGS tercih robotu Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri gibi pek çok okulun puanlarını görebilme açısından önem arz edecek. Peki, LGS yüzdelik dilimleri nereden görüntülenir? İşte, 2020 MEB LGS tercih robotu aracılığıyla il ve ilçe bazlı kullanılabilecek olan LGS yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler
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LGS yüzdelik dilimleri 2020, sınavdan belirli bir puan alan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS ile alan okullar arasından kendi puanlarına en yakın puana sahip bir okulu tercih etmek isteyen öğrenciler, tercih robotunu kullanabilecek. LGS tercih robotu, il ve ilçelerde yer alan tüm okulların kontenjanlarının görüntülenmesi açısından önem arz edecek. Tercih etmek istedikleri okulda 2019 yılında taban puanın kaç olduğunu görebilecek olan öğrenciler, yüzdelik dilim ve taban puanlar aracılığıyla tercihlerini tamamlayabilecek. İşte, LGS 2019-2020 tercih robotu ve taban puanları için detaylı bilgiler
LGS TERCİH ROBOTU VE TABAN PUANLARI 2020
Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.
Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.
Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019'a ait taban puanlarına göre arama yapılabilecek.
Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2019 yılı taban puanlarına ulaşılabiliyor.
20 Haziran'da uygulanan LGS'de öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrenciler Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Testleri uygulandı. İkinci oturum 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan soruların hiçbiri iptal olmadı.
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181 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7.85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69.22 olarak hesaplandı.
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ÖĞRENCİLERİN SINAV PERFORMANSLARI SON 2 YILLA BENZER GÖRÜNTÜDE
2020 merkezi sınavda öğrencilerin sınav performansı 2019 merkezi sınava göre kısmen değişim gösterse de doğru cevap sayısı dağılımlarının 2019 yılıyla oldukça benzer olduğu görüldü. Her iki yılda da öğrencilerin görece yüksek başarı gösterdiği alt testler Türkçe, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi iken, görece düşük başarı gösterdiği alt testler matematik ve yabancı dil oldu.
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KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI
Raporda, çeşitli öğrenci gruplarının sınav performansları hakkında da analiz sonuçlarına yer verildi. Elde edilen bulgular, kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğunu gösterdi. 2018 ve 2019 yıllarındaki merkezi sınavlarda da ortaya çıkan bu sonuç, kız öğrencilerin görece yüksek başarısının sürdüğünü gösteriyor.