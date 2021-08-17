LGS yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise yerleştirme nakil komisyonu başvuru sonuç tarihi

Lise son yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Tercih ve 2 dönem süren nakil sürecinin ardından açıkta kalan öğrenciler için lise yerleştirme başvuruları alındı. milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS yerleştirmeleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar." dedi. Komisyonlarda yapılan LGS yerleştirme sonuçları bu tarihte açıklanacak.