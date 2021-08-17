LGS yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise yerleştirme nakil komisyonu başvuru sonuç tarihi
LGS yerleştirme sonuçları için gözler artık MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Liselere giriş kapsamında gerçekleşen nakil süreci sonunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için nakil komisyonlarınca yapılan yerleştirme işlemleri 9-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Değerlendirmelerin ardından 2021 lise yerleştirme sonuçları MEB.gov.tr'den gelen duyuru ile e-Okul üzerinden yayınlanacak. Peki, LGS yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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Lise son yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Tercih ve 2 dönem süren nakil sürecinin ardından açıkta kalan öğrenciler için lise yerleştirme başvuruları alındı. milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS yerleştirmeleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar." dedi. Komisyonlarda yapılan LGS yerleştirme sonuçları bu tarihte açıklanacak.
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LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
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Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtmişti.
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İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98’i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." demişti.
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LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Dolayısı ile diğer kademelerde olduğu gibi liseler de 6 Eylül'de açılacak.