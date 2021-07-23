LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih
LGS yerleştirme sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da sona erdi. Yerleştirme sonuçları, "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri sona erdi. Şimdi ise yerleştirmenin ardından nakillerin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. İşte, MEB'in verdiği sonuç ve nakil tarihleri....
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
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1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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2021 LİSE KONTENJANLARI
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.