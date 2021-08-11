LGS yerleştirme başvurusu ne zaman bitecek? 2021 lise yerleştirme nakil komisyonu başvuru tarihleri!
LGS yerleştirme işlemlerinde son sürece girildi. Liselere giriş kapsamında tamamlanan ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. 9 Ağustos tarihinde başlayan LGS yerleştirme sonuçları ağustos sonunda MEB.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Peki, LGS yerleştirme başvurusu ne zaman bitecek? İşte, 2021 lise yerleştirme nakil komisyonu başvuru tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Lise yerleştirme ve nakil komisyonu başvuru işlemleri devam ediyor. LGS tercih ve iki nakil döneminde hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç MEB tarafından sürüyor. Lise tercih döneminde bir okula kaydı gerçekleşmeyen öğrenciler komisyonlara başvurularını 13 Ağustos'a kadar yapacaklar. 20 Ağustos itibarıyla lise yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Öğrenciler yerleştirme sonuçları MEB'in yayınlayacağı son dakika duyurunun ardından e-Okul üzerinden sorgulayabilecekler.
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LİSE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.
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Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.
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LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
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2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.