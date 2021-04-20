LGS ve YKS ertelenecek mi? ÖSYM ve MEB'in kararında toplantı belirleyici olacak

LGS ve YKS ertelenecek mi sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin hayatına yön verecek olan YKS ve LGS için geçtiğimiz yılda olduğu gibi herhangi bir erteleme kararı alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Vaka sayılarının sürekli olarak artış göstermesi dolayısıyla akıbeti merak edilen LGS ve YKS ertelenecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler