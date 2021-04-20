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Haber Giriş: 20 Nisan 2021 - 17:37 | 

LGS ve YKS ertelenecek mi? ÖSYM ve MEB'in kararında toplantı belirleyici olacak

LGS ve YKS ertelenecek mi sorusu, Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi dolayısıyla pek çok öğrenci ve velisinin aklındaki soru işareti olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve ÖSYM güdümündeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için müracaatlarını gerçekleştiren öğrenciler, çalışmalarına da aralıksız devam ederken zihinlerini meşgul eden bu soruya yanıt aramaya başladı. Peki, LGS ve YKS ertelenecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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LGS ve YKS ertelenecek mi sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Yüz binlerce öğrencinin hayatına yön verecek olan YKS ve LGS için geçtiğimiz yılda olduğu gibi herhangi bir erteleme kararı alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Vaka sayılarının sürekli olarak artış göstermesi dolayısıyla akıbeti merak edilen LGS ve YKS ertelenecek mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

2LGS ve YKS ertelenecek mi

LGS ve YKS ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin alanında yer alan LGS ve YKS sınavları, vaka sayılarının durumu ve Bilim Kurulundan gelecek olan tavsiyelere göre yön kazanacak. Sınavın gerçekleşeceği tarihlerde herhangi bir olumsuzluk öngörülmesi halinde YKS ve LGS sınavı Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek, karar merci ise Kabine Toplantısı olacak.

3KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sonraki iki hafta için kararlar, bu toplantıda alınacak.

4YKS VE LGS NE ZAMAN YAPILACAK

YKS VE LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. LGS sınav tarihi ise 6 Haziran olacak.

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