LGS Türkiye birincileri belli oldu: İşte LGS'den 500 tam puan alan şampiyonların illeri

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Kerem Polat, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

İKİ KARDEŞ DE LGS TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Eğitim sürecinde teknolojiyi kendisinden uzak tuttuğunu dile getiren öğrenci Kerem Polat, "Özellikle fazla çalışmanın çokta önemli olmadığını anladım. Çünkü girdiğim MEB'in deneme sınavlarında bunu fark ettim. Özellikle düzenli ders çalışmanın daha çok faydasını gördüm. Teknolojiden aynen uzak durmamız gerekiyor çünkü teknoloji zihnimizdeki yani bulanıklığı arttırıyor. O yüzden daha saf bir beynimiz için yani. Hedefim, abim İstanbul Erkek Lisesine gitti, onunda izinden gitmek istiyorum. Galatasaray Lisesi'ni de görüyorum yani iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Baba Çoşkun Polat ise "2023‘te deprem senesinde Kerem Polat'ın abisi Ahmet yine aynı şekilde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu ve bizi gururlandırmıştı. Bu yıl da Kerem oğlum bize bu sevinci yaşattı ve çok mutluyuz" diye konuştu.