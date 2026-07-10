LGS Türkiye birincileri belli oldu: İşte LGS'den 500 tam puan alan şampiyonların illeri

KÜTAHYALI 4 ÖĞRENCİ LGS'DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 4 öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer alırken, yüzde 0,01'lik başarı dilimine girmeyi başardı.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye birincisi olan öğrencileri tebrik ederek, "Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla yüzde 0,01'lik dilime giren öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Bu büyük başarıda emeği olan kıymetli ailelerimize ve fedakâr öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" diye konuştu.