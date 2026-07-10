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LGS Türkiye birincileri belli oldu: İşte LGS'den 500 tam puan alan şampiyonların illeri

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#LGS#Erzincan#Türkiye Birincileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 11:51

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden erişime açtı. Sınavda 452 öğrenci 500 tam puan alarak birinci olurken, Türkiye birincilerinin hangi illerden çıktığı belli olmaya başladı. Öte yandan şampiyonlar başarı sırlarını anlattı. İşte LGS'den 500 tam puan alan şampiyonların illeri ve hikayeleri...