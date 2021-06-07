LGS soruları 2021 yorumları... İşte Türkçe, matematik, fen bilgisi LGS yorumları

LGS matematik ve fen sorusu paragraftı çok ciddiyim bir soru tüm sayfayı kaplıyordu okuması zaten 10dk anlaması vs de var çok kazıktı.



İngilizce soruları öğrenci ve öğretmenlerimizden gelen ilk duyumlara göre, kelime bilgisi ve dilbilgisinden az soru çıkmış. Sorular daha çok okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı. Bir soruda çeldirici var , bir soruda dikkat sorusu.



