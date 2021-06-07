LGS soruları 2021 yorumları... İşte Türkçe, matematik, fen bilgisi LGS yorumları

Sekizinci sınıf öğrencilerinin hayallerindeki liseye girmek için ter döktüğü LGS dün yapıldı. Öğrenciler Türkçe sorularının kolay ancak matematik sorularının uzun ve zor olduğunu söyledi. Soruları Hürriyet’e değerlendiren uzmanlar da “Bu yılki LGS, son dört yılın en zor sınavıydı. Öğrenciler çok zorlandı, matematik eleyici olacak” dedi. İşte Türkçe, matematik, fen bilgisi LGS yorumları
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1
LGS sınavını tamamlayan adaylar, her sene yorumlarını sosyal medyadan paylaşılıyor. İlk oturumda öğrencilere, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda ise sayısal derslerinden testler soruldu. Peki, 2021 LGS sınavı zor muydu? 021 LGS soru yorumlarından bazılarını derledik:
LGS’nin birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İlk oturumun tamamlanması ardından LGS soruları değerlendirmeleri gündeme geldi.
2
LGS’nin 09.30’da başlayan ilk oturumu 10.45’de sona erdi. Adaylar bu bölümde 50 sözel soruyu yanıtlamak için çaba harcadı. Sayısal sorulardan oluşan ikinci bölüm 11.30’da başlayıp 12.50’de sona erdi.
3
LGS matematik ve fen sorusu paragraftı çok ciddiyim bir soru tüm sayfayı kaplıyordu okuması zaten 10dk anlaması vs de var çok kazıktı.
İngilizce soruları öğrenci ve öğretmenlerimizden gelen ilk duyumlara göre, kelime bilgisi ve dilbilgisinden az soru çıkmış. Sorular daha çok okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı. Bir soruda çeldirici var , bir soruda dikkat sorusu.
4
Lgs sınavından iyi bir sonuç bekliyorum aylardır bu sınav için çalıştım
Sözel çok güzeldi ama sayısal zorladı.
f LGS de İnkılâp Tarihi sorusu yoktu 30 tane Türkçe sorusu vardı.
Bir şey soracağım Türkçe’de bir tane pusula sorusu vardı onu naptınız LGS’ye girenler için soruyorum.
İki sorununda mantığı çok kolay hele alttakı elektrikli benzinli motor sorusu sadece çark sorusunun mantığını anlaman biraz zaman alıyor ama genel olarak Türkçe kolaydı bizde matematik zordu.