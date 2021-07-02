LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB'den LGS tercih kılavuzu hakkında son bilgiler
LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu cevap buldu. LGS tercih kılavuzu 2021 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde LGS tercihleri için harekete geçen pek çok kişi, lise tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna cevap aramak için harekete geçmişti. Lise tercihleri için açıklama yapan MEB, 5-16 Temmuz tarihlerini işaret etti. Değerlendirmenin ardından ilk yerleştirme sonuçlarını Temmuz sonuna kadar yayımlayacaklarını açıklayan MEB, detayları da kılavuz içerisindeki bilgilere göre ilerletecek. İşte, LGS lise tercihleri için detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
LGS tercih kılavuzu 2021 yayımlandı. LGS tercihleri ne zaman yapılacağı ile gündemde yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından E-Okul üzerinden yayınlanacak olan ekranlar aracılığıyla alınacak olan LGS tercihleri 2021, internet üzerinden yapılacak. Öğrenciler LGS tercihleri için yüzdelik dilimleri kullanarak okulların taban puanları ve kontenjanlarına göre tercih yapacak olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, LGS lise tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS yerleştirmeleri için yapılan açıklama...
2
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
3
SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI
LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.
4
LİSE ÖZEL OKUL KAYIT TARİHLERİ
1. KAYIT DÖNEMİ
* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması * 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları * 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları
5
2. KAYIT DÖNEMİ
* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar * 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar * 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi
6
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
LGS tercihleri E-Okul üzerinden yapılacak. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alanokullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranıaçılmayacaktır.