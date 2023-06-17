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LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2023? | MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte e-Okul LGS tercih tarihi son durum!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 18:57

LGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, sınavın ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde iki oturum halinde gerçekleşen LGS sınavı değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Geçen sene LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Gözler şimdi LGS tercih tarihinde. Peki, LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? LGS'de kaç tercih hakkı olacak? İşte, LGS tercih tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2023 | MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı İşte e-Okul LGS tercih tarihi son durum

2023 LGS tercih tarihi son gelişmeler ile veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınavı iki oturum halinde yapıldı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. LGS sınavında sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. MEB değerlendirmesi ile LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme işlemleri başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklandığı gün LGS tercihleri de başlayacak. Peki, LGS tercihleri hangi tarihte ne zaman? İşte, detaylar.

2/5LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da başlamıştı. Tercihler 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. LGS tercihleri e-OKul üzerinden alınacak. LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/5LGSDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

Bu yıl da LGS terci sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

4/5LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

5/5LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2023 | MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı İşte e-Okul LGS tercih tarihi son durum

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

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