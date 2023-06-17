LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2023? | MEB LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte e-Okul LGS tercih tarihi son durum!

2023 LGS tercih tarihi son gelişmeler ile veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınavı iki oturum halinde yapıldı, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. LGS sınavında sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. MEB değerlendirmesi ile LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih ve yerleştirme işlemleri başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklandığı gün LGS tercihleri de başlayacak. Peki, LGS tercihleri hangi tarihte ne zaman? İşte, detaylar.