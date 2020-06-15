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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 10:57,

LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

LGS için artık geri sayım başlarken, gözler sınav sonuçları sonrasında gerçekleşecek olan tercih aşamasına çevrildi. LGS tercihleri çerçevesinde aldıkları puana göre okul tercihlerini yapacak olan öğrenciler, LGS tercih sonuçları için beklemeye başlayacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak ve LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS tercihleri hakkında merak edilen bazı bilgiler

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LGS tercihleri, sınavın ardından puanlarını öğrenecek olan öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. LGS tercihleri ve LGS tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimi çerçevesinde erişime açılacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

2LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;

3LGS TERCİH VE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ
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LGS TERCİH VE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ

17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

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Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

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