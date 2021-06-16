Gündem Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 17:36 | 16 Haziran 2021 - 17:37

LGS tercihleri ne zaman? İşte 2021 lise tercihlerinde son durum

Lise tercihleri ne zaman sorusu LGS sonrası öne çıkan konulardan oldu. Veli ve öğrencileri ilgilendiren lise tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleşecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapılmıştı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak. Gözler şimdi ise tercih takviminde. Peki, LGS tercihleri ne zaman? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?