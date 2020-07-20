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Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 17:41,

LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte 2020 LGS lise tercih tarihleri

LGS tercih tarihleri yayımlanan tercih kılavuzu ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılan LGS’nin tercihleri 20 Temmuz’da başladı. Adaylar sonuçlarına 16 Temmuz’dan itibaren ulaşabiliyorlardı. MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı. Peki LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte konu ile ilgili detaylar…

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LGS tercihlerinin ne zaman biteceği araştırılıyor. LGS tercihleri 20 Temmuz’da başladı ve 29 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz’da başladı ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

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MEB, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.
Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralığında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

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Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler, merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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