LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte 2020 LGS lise tercih tarihleri

LGS tercihlerinin ne zaman biteceği araştırılıyor. LGS tercihleri 20 Temmuz’da başladı ve 29 Temmuz’a kadar devam edecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz’da başladı ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

