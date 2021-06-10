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Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 13:44 | 

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Liselere Giriş Sınavı tercihlerinde son durum!

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Öğrenciler şimdi ise sonuçlara odaklanmış durumda. Peki, Lise tercihleri ne zaman?

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Lise tercihleri ne zaman sorusu LGS sonrası öne çıkan konulardan oldu. Veli ve öğrencileri ilgilendiren lise tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleşecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapılmıştı. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de açıklanacak. Gözler şimdi ise tercih takviminde. İşte, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, Liselere Giriş Sınavı tercihlerinde son durum...

2LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri yapılacak.

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LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri temmuz ayının son günlerinde başlamıştı.

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