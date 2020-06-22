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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 20:51,

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS tercih tarihleri belli oldu mu?

LGS tercihleri ne zaman? 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleşen sınavın ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. 16 Temmuz'da açıklanacak olan söz konusu sınavın sonuçlarına göre, yüzdelik dilim ve başarı sıralaması LGS tercihlerinde etkin olacak. LGS 2020 tercih ekranı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılacak. İşte, 2020 LGS tercih tarihleriyle ilgili ayrıntılar.

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LGS tercihleri, söz konusu sınavın geride kalmasının ardından gündeme gelmeye başladı. Liselere giriş kapsamında uygulanan sınavın sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanmasının ardından 2020 LGS tercihleri başlayacak. Bu bilgi kapsamında LGS tercihlerinin temmuz sonunda yapılması ön görülüyor. İşte, ayrıntılar.

2LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

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Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;

4LGS TERCİH VE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ
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LGS TERCİH VE TERCİH SONUÇLARI TARİHİ

17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

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Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

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