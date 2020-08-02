LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? İşte LGS sonuç açıklanma tarihi

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.



