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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 21:43,

LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? İşte LGS sonuç açıklanma tarihi

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri sona erdi. Tercih işlemlerini yapan 8. sınıf öğrencileri, tercihler için MEB'in belirlediği sonuç açıklanma tarihini sorguluyor. Öte yandan, LGS tercihlerinin ardından nakil araştırmaları da hız kazandı. Peki, LGS tercihleri ne zaman açıklanıyor? İşte, LGS sonuç açıklanma tarihi...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaöğretime geçiş için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tercih süreci sona erdi. Gözler şimdi sonuç açıklanma tarihinde. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.

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Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları; 10 Ağustos 2020 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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