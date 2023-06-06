LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS'de kaç tercih hakkı var, tercih kılavuzu yayınlandı mı? e-Okul LGS tercih ekranı!

LGS tercihleri ne zaman 2023? sorusu son gelişmeler ile takip ediyor. 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisi uzun bir hazırlık sürecinin ardından geleceklerini belirleyecek 90 soruyu yanıtlamak için 155 dakika ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS’ye giren adaylar heyecanla tercih tarihini beklemeye başladı. Geçen sene LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Bu sene ise LGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. İşte, LGS tercihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.