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LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS'de kaç tercih hakkı var, tercih kılavuzu yayınlandı mı? e-Okul LGS tercih ekranı!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 18:56

LGS tercih tarihi 2023, sınav sonrası öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında söz konusu sınav 4 Haziran 2023 tarihinde iki oturum halinde gerçekleşti. LGS cevap anahtarı, sınavdan kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlanırken, sınav puanı hesaplamasına başlayan öğrenciler de lise LGS tercih kılavuzu 2023 için MEB'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Adaylar lise tercihlerini, e-okul.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecekler. Geçtiğimiz yıl LGS tercih hakkı 20 olarak açıklanmıştı. Peki, LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS'de kaç tercih hakkı var, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, e-Okul LGS tercih ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5LGS tercihleri ne zaman 2023 LGSde kaç tercih hakkı var, tercih kılavuzu yayınlandı mı e-Okul LGS tercih ekranı

LGS tercihleri ne zaman 2023? sorusu son gelişmeler ile takip ediyor. 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisi uzun bir hazırlık sürecinin ardından geleceklerini belirleyecek 90 soruyu yanıtlamak için 155 dakika ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS’ye giren adaylar heyecanla tercih tarihini beklemeye başladı. Geçen sene LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşmişti. Bu sene ise LGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. İşte, LGS tercihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler geçtiğimiz sene 4 Temmuz'da başlamıştı. Tercihler 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. 2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında henüz MEB'den bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. LGS tercihleri e-OKul üzerinden alınacak. LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/5LGSDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

Bu yıl da LGS terci sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

4/5LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

5/5LGS tercihleri ne zaman 2023 LGSde kaç tercih hakkı var, tercih kılavuzu yayınlandı mı e-Okul LGS tercih ekranı

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

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