LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercihler ne zaman bitecek? 2021 MEB LGS tercih yapma robotu!
LGS tercihleri için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanıma açtığı LGS tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri öğrenecek olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapacaklar. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, 2021 LGS tercih robotu ekranı ve tercih yapma işleminin detayları.
MEB LGS tercih yapma işlemi, tercih tarihlerinde son gün gelirken öğrenci ve velilerin yoğun olarak kullandıkları web sitesinden oldu. İstedikleri liseye girmek için aldıkları LGS puanlarına göre lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler, okul başarı puanı ve ikamet adreslerini göz önünde bulunduracaklar. Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Öğrencilerin tercihlerine yol gösterecek olan LGS tercih robotunda, okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.
Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.
YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.
YÜZDELİK DİLİME GÖRE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ