LGS tercihleri nasıl ve ne zamana kadar yapılıyor? LGS tercih yapma bilgileri 2020!
LGS tercihleri, bakanlık tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleşecek. LGS tercihleri için yüzdelik dilimler ve taban puanlardan faydalanacak olan öğrenciler, lise tercihlerini tamamen kılavuz bilgilerine göre tamamlayacak. LGS tercihleri sadece puan tabanlı değil, adrese dayalı okul kaydı için de büyük bir öneme sahip olacak. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılabilecek? İşte, LGS tercih tarihleri ve bu süreçte anne-baba, öğrenci ve eğitimcilerin yapması gerekenler hakkında bazı bilgiler
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1
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LGS tercihleri öncelikle yerleştirme sonuçları için gerçekleşecek. Bu aşamadan itibaren ilk yerleştirmelerin tamamlanmasıyla birlikte süreç, LGS tercihleri için ikinci yerleştirme dönemi devam edecek. Bu dönem, 1. nakil olarak adlandırılacak. LGS tercihleri kapsamında yerleştirme sonuçları 10 Ağustos tarihinde yayımlanacak. Ardından 1. Nakil dönemi için tercihler ise 10-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. İşte, LGS tercih dönemleri ve tercihlerin nasıl yapıldığına dair bazı detaylar
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?
LGS tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerelyerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle ÖğrenciAlan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla ÖğrenciAlan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
2
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Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
3
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Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıylaöğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alanokullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranıaçılmayacaktır.
4
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Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için enfazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
5
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Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullaraya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihetme zorunluluğu bulunmayacaktır.
Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî SınavlaÖğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerelyerleştirme tercihi yapması zorunludur.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihineyerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul vefarklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler,yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (AnadoluLisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okulseçilebilecektir.
6
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Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde MeslekîEğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internetadreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiğiokul hakkından vazgeçmiş sayılır.
Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercihişlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “YerleştirmeTercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (29 Temmuz 2020saat 17.00’ye kadar).
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Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler tercihlerini, bukılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, hergruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercihbaşvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihtebulunabileceklerdir.
Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretimkurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızınseçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulumüdürlüğünden yapılabilecektir.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgilivarsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemiyapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veyaiptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarakbaşvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal”olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız veeksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işlemindenise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.
"Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulupimzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonraiki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okuldasaklanacaktır.
Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ilehttps://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemlerisüresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğükoordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencileretercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.
Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açıköğretim kurumlarına yönlendirilecektir.