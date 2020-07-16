LGS tercihleri nasıl ve ne zamana kadar yapılıyor? LGS tercih yapma bilgileri 2020!

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler tercihlerini, bukılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.



Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, hergruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercihbaşvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihtebulunabileceklerdir.



Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretimkurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.



Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızınseçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulumüdürlüğünden yapılabilecektir.



Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgilivarsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemiyapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veyaiptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarakbaşvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal”olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.



Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız veeksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işlemindenise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.



"Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulupimzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonraiki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okuldasaklanacaktır.



Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ilehttps://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemlerisüresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.



20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğükoordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencileretercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.



Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açıköğretim kurumlarına yönlendirilecektir.