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LGS TERCİH EKRANI 2023 (e-Okul) || LGS tercihleri başladı! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri nereden ve nasıl yapılır? LGS tercihleri hakkında tüm detaylar

Güncelleme Tarihi:

#LGS Tercihleri 2023#LGS Tercih Robotu 2023#LGS Tercihleri 2023 Saat Kaçta
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:48

LGS tercih ekranı 2023 LGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte gündemde yer alıyor. LGS tercih robotu ve kılavuzu binlerce öğrenci tarafından tercih döneminde kullanılacak. LGS tercihleri 2023 yılı için 3 Temmuz Pazartesi günü başladı. 4 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavı kapsamında binlerce aday geleceği için ter döktü. MEB tarafından yayınlanan takvime göre tercihler 4 Temmuz’dan itibaren yapılabilecek. 2023 LGS tercihleri saat kaçta başlayacak? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılıyor. 2023 LGS tercih kılavuzu ve taban puanları MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrenciler, LGS tercih robotu ile LGS tercihlerini kolayca yapabilme imkanına sahip oluyor. Peki, LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte MEB LGS tercih ekranı, tercihh robotu ve tercih kılavuzu 2023!

1/8LGS TERCİH EKRANI 2023 (e-Okul) || LGS tercihleri başladı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri nereden ve nasıl yapılır LGS tercihleri hakkında tüm detaylar

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tercihleri başladı. Binlerce öğrencinin geleceği için karar vereceği MEB LGS tercih robotu büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Liselere Geçiş Sistemi tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili detayları erişime açmıştı. LGS tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi günü başladı . Adaylar, puan sistemi ile öğrenci kabul eden liselere tercihlerini gerçekleştirecek. MEB LGS tercih robotu da tercih sürecinde öğrencilere oldukça önemli faydalar sağlayacak. Peki, LGS tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte LGS tercih ekranı 2023 

2/8LGS TERCİH TARİHLERİ 2023

LGS TERCİH TARİHLERİ 2023

4 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavının tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan LGS kılavuzuna göre tercihler 19 Temmuz saat 17.00’de sona erecek LGS tercihlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde başlaması planlanıyor. Geçtiğimiz yıllardaki tercih sürecinde MEB tercih işlemlerini saat 08.00 ile 10.00 arasında başlatmıştı.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/8MEB LGS TERCİH ROBOTU 2023

MEB LGS TERCİH ROBOTU 2023

MEB LGS tercih robotu tercih sürecinde adaylara yardımcı oluyor. Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir. Aşağıdaki linkten tercih robotuna ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

4/8LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

5/8LGS TERCİH EKRANI 2023 (e-Okul) || LGS tercihleri başladı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri nereden ve nasıl yapılır LGS tercihleri hakkında tüm detaylar

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

6/8LGS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

LGS’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak.

7/8YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK

YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

"Yerel yerleştirme" işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.

8/8LGS TERCİH EKRANI 2023 (e-Okul) || LGS tercihleri başladı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri nereden ve nasıl yapılır LGS tercihleri hakkında tüm detaylar
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