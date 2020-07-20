LGS tercihi nasıl yapılacak? 2020 LGS lise tercihleri için önemli uyarılar!
LGS tercihleri için öncelikle yüzdelik dilimler gibi detaylara odaklanacak olan öğrenciler, puanlarına uygun liseleri listeleyecek. E-Okul üzerinden yapılacak olan LGS tercihleri için ek olarak kayıt alanı içindeki okulları da listeye eklemek zorunda olan öğrenciler, buna göre kendi ikamet alanındaki okulları listeye ekleyecek. Peki, LGS tercihi nasıl yapılabilecek? İşte, lise tercihleri için dikkat edilmesi gerekenler ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili son açıklamaları
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LGS sonuçlarının açıklanması ardından gözler tercih sürecine çevrilmişti. LGS tercihleri MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak. Önceki yıla göre LGS tercihleri için 5 tercih hakkını 10'a çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı, bu tercihlerde adrese dayalı okul gibi bazı kıstasları zorunlu tutacak. Peki, LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte LGS tercih süreciyle ilgili bilgiler
Lise için LGS tercihleri 20 Temmuz Pazartesi günü itibariyle resmen başlıyor. Aldıkları puan ile lise tercihleri yapacak olan öğrenciler, toplam 10 tercih hakkını kılavuzda belirtilen şekilde kullanacak. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri gibi verilere dikkat edecek olan öğrenciler, bu noktada tercih robotu bilgilerinden de yararlanabilecek. E-Okul ekranı üzerinden gerçekleşecek olan tercihler, okul müdürlüklerinin onayı olmadan işleme koyulmayacak.
LGS LİSE TERCİHLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerelyerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle ÖğrenciAlan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla ÖğrenciAlan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
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Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
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Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihetme zorunluluğu bulunmayacaktır.
Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.
Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Meslekî Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.
Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20- 29 Temmuz 2020 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.
Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (29 Temmuz 2020 saat 17.00’ye kadar).Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler tercihlerini, bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.
Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.
Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarakbaşvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.
"Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.
Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.
Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.
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ONLİNE TERCİH DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için pazartesi gününden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını belirterek, "Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek" dedi.
Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi sınav, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar arasından hangi liseyi tercih edeceğine dair soruları bulunan aileler ve öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmetini başlatacaklarını ifade etti.
Bu süreçte, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih danışmanlığı hizmeti ile öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı vermeyi amaçladıklarını dile getiren Selçuk, şu bilgileri verdi:
"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."
13 binin üzerinde rehber öğretmen görev alacak
Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin pazartesi gününden itibaren görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle pazartesi sabahtan itibaren iletişime geçecek." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından da sınava katılan öğrencilere yine rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmetinin başlatılacağını sözlerine ekledi.
Bakanlıkça, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci pazartesi gününden itibaren 29 Temmuz'a kadar sürecek.
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Doğru lise tercihi nasıl yapılır?
Ülke çapında yüz binlerce öğrencinin girdiği LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Öğrencilerin ve velilerinin emeklerinin meyve vereceği LGS sonrası tercih telaşları da aynı gün içinde başladı. İyi bir lisede eğitim alabilmek adına yapılacak tercih öğrenciler için bir dönüm noktası olacak. Doğru tercihler öğrencilerin hayatlarının sadece dört yılını değil, üniversiteye gidiş yolunu da etkileyecek. Tercih döneminde Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Seval Tanseknay, 2020 LGS sonuçlarına göre lise tercihinde bulunacak öğrencilere ve velilere doğru tercihle ilgili önemli tavsiyeler paylaştı.
İlgi ve yeteneklere göre tercih yapılmalı
Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Seval Tanseknay, öğrencinin kendini iyi tanıması, ilgi ve yeteneklerine uygun bir okul seçmesi tercih yapmanın en önemli noktasıdır dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Öğrencilerin gidecekleri lise belirlenirken; özel okul mu devlet okulu mu karar verildikten sonra lise türüne bakılması gerekir. Üniversitede okumayı hedefledikleri bölüme uygun lise seçmeli ve bu doğrultuda eğitim almalılar. Gelecek beklentilerini karşılayan ve güçlü bir kariyer eğitimi olanağı veren liseleri seçmeleri en doğru karar olur.
İyi bir eğitim almak amacıyla yapılacak tercihler için liselerin araştırılmasında; okulun mesafesi, okulun eğitim kadrosu, eğitim anlayışı, eğitim geçmişi, üniversiteye yerleştirme oranlarına da bakılmalı. Bu bağlamda sadece bilgiyi aktaran değil öğrencilerin yeteneklerini keşfeden bir eğitim anlayışı olan okul seçmek önemli bir kriter.
Eğitim demek sadece teorik bilgi aktarmak demek değil. Var olan yeteneklerinizi eğitim sürecine dahil etmek açısından seçeceğiniz okulun kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerini de araştırmak gerekir. Ayrıca globalleşen dünyada yabancı dilin önemi unutulmadan, seçilecek okulun yabancı dil eğitimi de göz önünde bulundurulmalı.”
Aileler tercih sürecinde çocuklara destek olmalı
Lise tercihi konusunda ailelerin çocuklarının isteklerine duyarlı olmaları konusunda vurgu yapan Tanseknay, “Aileler tercih sürecinde çocuklarının yanında olmalı ve desteklemeli. Önemli olan çocuğun o okulu istemesi ve kendisini o okula ait hissetmesi. Özel okul tercih edecek aileler okulları araştırmalı, okulun neden tercih edileceği iyi analiz edilmeli. Merkezi sisteme göre tercih yapacaklar ise en az iki ya da üç okula giderek sosyal çevrelerinde araştırma yapmalı. Web ortamında velilerin sorumluluğunda yapılan tercih işlemleri için okul müdürlükleri tarafından onaylanmadan önce doğru bir lise için muhakkak uzmanlardan da yardım alınması gerekir” dedi.