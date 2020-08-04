LGS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler MEB LGS sonuç ekranında
LGS tercih sonuç tarihi yaklaşıyor. 20-29 Temmuz tarihleri arasında LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisi, heyecanla MEB’ten gelecek sonuç duyurusuna kilitlenmiş durumda. MEB’in bu yıl için belirlediği takvime göre, LGS tercih sonuçları bu ay içerisinde açıklanacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler MEB LGS sonuç ekranında…
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LGS tercihlerini yapan milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin gözü kulağı sonuçlarda. Tercihte bulundukları okullara yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden öğrenciler ve en az onlar kadar heyecanlı olan veliler, LGS tercih sonuçları için sık sık MEB’in sonuç sayfasını ziyaret ediyor. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e¬okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
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LGS TERCİH BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
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YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
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26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı