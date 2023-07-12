×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih başvurusu hangi tarihte bitecek? İşte MEB LGS takvimi

Güncelleme Tarihi:

#LGS Tercih Sonuçları#Lgs Tercihleri Ne Zaman Bitecek#2023 Lgs Yerleştirme Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 20:47

LGS tercih sonuçları 2023 için gözler artık MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. 3 Temmuz’da başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci devam ederken LGS tercih başvurularında artık son günlere girildi. Kılavuzda yer alan bilgiye göre Lise tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. LGS tercih süreci 19 Temmuz'da bittikten sonra MEB değerlendirme sürecine başlayacak. Yapılan değerlendirme sonrası LGS tercih sonuçları MEB.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Peki, LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, MEB LGS takvimi ve konu hakkında ayrıntılar.

1/4LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI ne zaman açıklanacak 2023 LGS tercih başvurusu hangi tarihte bitecek İşte MEB LGS takvimi

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu ve Fen Liselerine giriş kapsamında gerçekleşen LGS sınavının ardından tercih maratonu 3 Temmuz'da başladı. Lise yerleştirmelerinde, öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercihlerini gerçekleştirecekler. MEB takvimine göre LGS tercihleri sona erdikten sonra LGS tercih sonuçları temmuzun son haftasında ilan edilecek. İşte, LGS tercih ve yerleştirme sonuçları tarihi hakkında ayrıntılar.

2/4LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3 Temmuz’dan başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek.

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

EN SON HABERLER

Yeni asgari ücret ne zaman yatacak 2023 Asgari ücret zammı ne zaman geçerli, zam farkı hangi ay yatacak İşte asgari ücret zammı ödeme tarihi

Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman geçerli, zam farkı hangi ay yatacak? İşte asgari ücret zammı ödeme tarihi!

#Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Yatar
Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

#Fenerbahçe
Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 12 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 890.628,15 TL sahibi oldu...

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 12 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 890.628,15 TL sahibi oldu...

#Şans Topu Çekiliş Sonuçları
3/4LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI ne zaman açıklanacak 2023 LGS tercih başvurusu hangi tarihte bitecek İşte MEB LGS takvimi

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

4/4LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yaşayan adaylar için ise ek kontenjan ayrıldı. Tercih döneminde, merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 ek kontenjan verilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS Tercih Sonuçları#Lgs Tercihleri Ne Zaman Bitecek#2023 Lgs Yerleştirme Sonuçları

EN SON HABERLER

Yeni asgari ücret ne zaman yatacak 2023 Asgari ücret zammı ne zaman geçerli, zam farkı hangi ay yatacak İşte asgari ücret zammı ödeme tarihi

Yeni asgari ücret ne zaman yatacak? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman geçerli, zam farkı hangi ay yatacak? İşte asgari ücret zammı ödeme tarihi!

#Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Yatar
Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

Fenerbahçe 1-3 Kızılyıldız (Maçın özeti)

#Fenerbahçe
Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 12 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 890.628,15 TL sahibi oldu...

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı bilet- ikramiye (millipiyangoonline.com) | 12 Temmuz 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları AÇIKLANDI; 890.628,15 TL sahibi oldu...

#Şans Topu Çekiliş Sonuçları