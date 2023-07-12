LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI ne zaman açıklanacak 2023? LGS tercih başvurusu hangi tarihte bitecek? İşte MEB LGS takvimi

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Anadolu ve Fen Liselerine giriş kapsamında gerçekleşen LGS sınavının ardından tercih maratonu 3 Temmuz'da başladı. Lise yerleştirmelerinde, öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercihlerini gerçekleştirecekler. MEB takvimine göre LGS tercihleri sona erdikten sonra LGS tercih sonuçları temmuzun son haftasında ilan edilecek. İşte, LGS tercih ve yerleştirme sonuçları tarihi hakkında ayrıntılar.