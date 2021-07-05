LGS tercih yapma ekranı 2021: E Okul LGS tercih robotu ile LGS tercihi nasıl yapılır?

LGS tercihleri 5 Temmuz Pazartesi günü itibariyle resmen başladı. 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan LGS tercihleri, online olarak E-Okul aracılığıyla gerçekleşecek. Öğrenciler, kendilerine tanınan tercih haklarından faydalanarak adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilime göre okullar arasından tercih robotu aracılığıyla seçimini yapacak. Yapılan tercihler muhakkak okul yönetimine onaylatılmak zorunda olacak. Peki, LGS tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler