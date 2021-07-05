LGS tercih yapma ekranı 2021: E Okul LGS tercih robotu ile LGS tercihi nasıl yapılır?
LGS tercih yapma ekranı erişime açıldı. LGS tercihi nasıl ve nereden yapılır sorusu pek çok öğrencinin odak noktası olmaya başladı. 5 Temmuz tarihinde LGS tercih yapma sürecinin resmen başlamasıyla birlikte araştırılan konu oldu. LGS tercih robotu aracılığıyla evlerine en yakın adrese dayalı liseler ve puanlarına yönelik en uygun okullar arasından tercih listesi hazırlayan öğrenciler, LGS tercih robotu imkanlarından faydalandı. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, E Okul LGS tercih robotu ve tercih yapma ekranı hakkında detaylı bilgiler
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LGS tercihleri 5 Temmuz Pazartesi günü itibariyle resmen başladı. 16 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan LGS tercihleri, online olarak E-Okul aracılığıyla gerçekleşecek. Öğrenciler, kendilerine tanınan tercih haklarından faydalanarak adrese dayalı okullar ve yüzdelik dilime göre okullar arasından tercih robotu aracılığıyla seçimini yapacak. Yapılan tercihler muhakkak okul yönetimine onaylatılmak zorunda olacak. Peki, LGS tercihleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
LGS tercihleri E-Okul üzerinden yapılacak. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.
Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranıaçılmayacaktır.
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alanokulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu KayıtAlanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında veKomşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarındabulunan okulları belirtir.
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Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar içinen fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullariçin de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir
Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alanokullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarıtercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.