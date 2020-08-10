LGS tercih sonuçları MEB sorgulama ekranı: Lise yerleştirme sonucu 2020 LGS tercih sonuçları ekranında!
LGS tercih sonuçları, lise yerleştirme sonucu kapsamında MEB tarafından yapılan resmi duyurunun ardından erişime açıldı. 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının ardından tercih süreci 29 Temmuz tarihinde tamamlanmış ve öğrenciler LGS tercih sonuçları için bekleyişe geçmişti. MEB tarafından 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağı daha önce duyurulan LGS tercih sonuçları, saat 09.00 itibariyle öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ile sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuçların ardından 2. tercih olarak da adlandırılan 1. nakil dönemi resmen başlamış olacak. İşte, lise yerleştirmelerinin yapıldığı LGS tercih sonuçları ekranı
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LGS tercih sonucu açıklandı. Lise tercihleri kapsamında hangi okula yerleştiğini görebilecek olan pek çok öğrenci, bu bilgileri MEB tarafından yayımlanan sorgulama sayfası aracılığıyla öğrenebilecek. Öğrenciler, LGS tercih sonucu sonrası lise yerleştirme durumuna göre nakil için bekleyişe geçecek ya da yerleştirme yapılan okul için kayıt gününü bekleyecek. İşte, nefeslerin tutulduğu, milyonlarca kişinin merakla beklendiği LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDILGS tercih sonuçları ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 2020 LGS sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanacak. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.
LGS tercih sonuçları sonrasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından paylaşımlar gerçekleştirdi.
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Liseye başlayacak öğrencilerimize şimdiden okullarınıza hoş geldiniz diyorum. #liseyehoşgeldiniz"
"Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri %100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler. #liseyehoşgeldiniz"
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LGS TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden açıklandı.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
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Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.
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2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta duyurulacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.