LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? LGS yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu!
LGS tercih (yerleştirme) sonuçları öğrencilerin ve ailelerinin bir numaralı gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. 2021-2022 eğitim yılında ilk kez liseye başlayacak öğrencilerin katılım sağladığı LGS'nin ardından, online olarak yapılan tercihlerin sonuçları gündeme geldi. Tercihlerini yapan liseli adayları, değerlendirmenin ardından sonuçların ne zaman erişimlerine açılacağını merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaöğretime geçiş için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nın (2021 LGS) tercih sürecinde şimdi sonuçlar gündemde. LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu. İşte 2021 LGS tercihleri sonuç tarihi...
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Sonuçların, 26 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Konuya dair MEB ya da resmi kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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2021 LİSE KONTENJANLARI
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.