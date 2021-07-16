LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 LGS 1. tercih tarihinde son gün geldi!
LGS tercih sonuçları, 1. lise tercih döneminin tamamlanmasına saatler kala gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvimine göre, 2021 LGS tercihleri 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercih yapan öğrenciler heyecanla LGS yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci yerleştirecek olan MEB, değerlendirme işlemlerinin ardından LGS sonuçlarını e-okul üzerinden yayınlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, LGS 1. tercih sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
LGS tercih sonuç ekranı üzerinden açıklanacak olan yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün sona erecek. Okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre tercihlerini yapan öğrenciler, LGS 1. tercih sonuçlarını 26 Temmuz tarihinde öğrenecekler. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.
2
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
3
1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
4
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
5
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
6
2 bin 91 liseye merkezî sınav puanıyla öğrenci alınacak
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.