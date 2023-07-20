LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonucu ve 1. yerleştirme dönemi tarihi

KÜÇÜK YAŞ AVANTAJI

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.