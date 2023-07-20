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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonucu ve 1. yerleştirme dönemi tarihi

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#Lgs#Lgs Tercih#Lgs Tercih Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 12:34

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. LGS tercih sonuçları 2023 yılında sınava giren ve hayalindeki liseye girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. İyi bir liseye yerleşmek için en doğru kararı vermeye çalışan öğrenciler tercihler için son günü de kaçırmak istemiyor. Tercihler bittikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme süreci başlayacak. LGS tercihleri ne zaman bitiyor? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Peki, LGS tercih sonuçları 2023 ne zaman belli olur? LGS tercihleri ne zaman bitecek 2023? İşte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuç tarihi!

1/3LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak LGS tercih sonucu ve 1. yerleştirme dönemi tarihi

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 2 bin 492 liseye LGS puanıyla öğrenci yerleştirilecek. En fazla kontenjan ise Anadolu liselerinde. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler

2/3LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 4 Haziran’da uygulandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlayan tercih dönemi 19 Temmuz'da sona erdi. Tercihlerin sonuçları 24 Temmuz’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklanacak. 

LGS 1. yerleştirme dönemi de 24 Temmuz'da başlayacak.

3/3KÜÇÜK YAŞ AVANTAJI

KÜÇÜK YAŞ AVANTAJI

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.

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