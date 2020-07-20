LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2020 tercih sonuçları için MEB tarih verdi
LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS tercihleri 20 Temmuz'da başladı. Adaylar işlemlerini 29 Temmuz'a kadar yapabilecekler. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrencilerin yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından da nakil süreci başlayacak. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.
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LGS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı. LGS tercih işlemleri bu yıl 20-29 Temmuz tarihleri aralığında yapılıyor. Adaylar heyecanla tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı tercih kılavuzu içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde erişime açılacak. İşte detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden açıklanacak.
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NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir. Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak. 2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta duyurulacak. 24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.