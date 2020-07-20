LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2020 tercih sonuçları için MEB tarih verdi

NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN? Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Lise nakil işlemleri LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.

2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta duyurulacak.

24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.