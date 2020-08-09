LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB Lise tercih sonuçları ekranında

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz ayın çarşamba gününe kadar tercih işlemlerini gerçekleştiren pek çok öğrenci, MEB tarafından yayımlanacak olan LGS tercih sonuçları açıklamasına kilitlendi. Hangi okulu kazandıklarını ya da yerleşip yerleşemediklerini LGS tercih sonuçları aracılığıyla görüntüleyebilecek olan öğrenciler, bu sonuçlara göre nakil tercihi yapıp yapmayacaklarına da karar verecek. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler