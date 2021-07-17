LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Tarih detayları belli oldu
LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz itibariyle başladı ve 16 Temmuz saat 17.00'de sona erdi. Süreç sona erdikten sonra LGS tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuç tarihine odaklandı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimine göre LGS sonuç tarihi
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere giriş kapsamında uygulanan LGS'de tercih süreci devam ederken, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözler çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. LGS tercih sonuçları bilgisine göre istediği okul gelmeyen öğrenciler, 1. Nakil sürecini bekleyecek. Bu süreçte de istediği okula yerleşemeyenler sonraki nakil dönemlerini kullanacak. İşte, 2021 LGS tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları 26 Temmuz tarihinde www.meb.gov.tr' adresinden açıklanacak.
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Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar içinen fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullariçin de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir
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Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alanokullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarıtercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.