LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Tarih detayları belli oldu

Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar içinen fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullariçin de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir



