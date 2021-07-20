LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirme sonuçları meb.gov.tr ve e okul ekranında olacak!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.



Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.