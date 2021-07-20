LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirme sonuçları meb.gov.tr ve e okul ekranında olacak!
LGS sonuç tarihi için gözler artık MEB'den gelecek son dakika açıklamalarda. Liselere giriş kapsamında düzenlenen LGS sınavının sonuçlarına göre tercihlerini yapan öğrenciler, LGS yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladı. 16 Temmuz tarihinde tamamlanan LGS tercihleri ile meb.gov.tr ve e okul ekranında sonuçlar erişime açılacak. Yüzdelik dilim ve taban puanlarının kritik önem taşıdığı tercihlerde değerlendirme sonuçlarına göre ülke genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 LGS tercih sonuçları ile ilgili bilgiler.
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LGS yerleştirme sonuçları için öğrenci ve velilerin beklentileri, tercihlerin ardından geçen süre ile arttı. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercihte bulunan öğrencilerin gözü kulağı sonuçlar için yapılacak duyurulara kilitlendi. İstedikleri liselere girmeyi hedefleyen öğrenciler için LGS tercih sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçları öğrenci kimlik bilgileri ile sorgulanacak.
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
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Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alanokullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin,yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarıtercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.
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1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
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2 bin 91 liseye merkezi sınav puanıyla öğrenci alınacak
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.