90 Ã–ÄžRENCÄ° KABUL EDECEK SiyavuÅŸpaÅŸa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem sÄ±navla hem yerel yerleÅŸtirmeyle Ã¶ÄŸrenci alacak. Okulun Ã§ocuk geliÅŸimi, yiyecek iÃ§ecek ve moda tasarÄ±m alanlarÄ±na bu yÄ±l sÄ±nav puanÄ±na gÃ¶re 90 Ã¶ÄŸrenci kabul edilecek. Okul yÃ¶neticileri bilgi almak iÃ§in okula gelen veli ve adaylarÄ±n olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Veliler hem sÄ±navla alan hem de yerel yerleÅŸtirmeyle Ã¶ÄŸrenci alan bÃ¶lÃ¼mler halkÄ±nda soru soruyorlar. BazÄ± veliler yerel yerleÅŸtirme tercih iÅŸlemlerinde okulun kendi alanlarÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in de liseye geliyorlar. Okul idarecileri lisenin Ã§ok fazla atÃ¶lyeyi barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle de talep gÃ¶ren bir okul olduÄŸunu belirtiyor. Okulun yabancÄ± dili Ä°ngilizce, seÃ§meli ders olarak FransÄ±zca eÄŸitimi de veriliyor.