LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları için tercihlerini tamamlayan öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Kılavuzda yer alan bilgiye göre lise tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Takvime göre LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Peki, LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar.