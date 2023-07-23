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LGS TERCİH SONUÇLARI (MEB.GOV.TR) SORGULAMA EKRANI 2023 | LGS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Lise yerleştirme sonucu öğrenme sayfası e-Okul!

Güncelleme Tarihi:

#LGS Tercih Sonuçları#Meb#Lgs Tercih Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 21:37

LGS sonuçları sorgulama ekranı tercih sürecinde adayların odaklandığı konulardan oldu. Millî Eğitim Bakanlığınca, 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih başvurularının ardından gözler LGS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Sınav puanlarına göre alınan LGS tercih sonuçları MEB.gov.tr ve e-Okul üzerinden yayımlanacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Takvime göre LGS 1. tercih ve yerleştirme sonuçları bu hafta ilan edilecek. Tüm dikkatler şimdi, 'LGS tercih sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, 2023 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, LGS tercih ve yerleştirme sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında bilgiler.

1/4LGS TERCİH SONUÇLARI (MEB.GOV.TR) SORGULAMA EKRANI 2023 | LGS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Lise yerleştirme sonucu öğrenme sayfası e-Okul

LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları için tercihlerini tamamlayan öğrencilerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Kılavuzda yer alan bilgiye göre lise tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Takvime göre LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Peki, LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar.

2/4LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB kılavuzunda yer alan bilgiye göre LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Öğrenciler meb.gov.tr" adresinden LGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler. Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

3/4LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

4/4LGS TERCİH SONUÇLARI (MEB.GOV.TR) SORGULAMA EKRANI 2023 | LGS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak Lise yerleştirme sonucu öğrenme sayfası e-Okul

08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağan üstü hal kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022 - 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerden tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde ilgili komisyonlarca öğrencilerin yerleştirme başvuruları alınarak 18 Ağustos 2023 tarihinde okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

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