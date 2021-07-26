LGS tercih sonuçları açıklandı: MEB.gov.tr ve e Okul 2021 LGS sonuç sorgulama ekranı yayında!
LGS tercih sonuçları için son dakika açıklama geldi. Öğrencilerin ve velilerin haftalardır merakla beklediği 2021 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) duyuruldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. LGS tercihinde bulunan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2021 LGS sonuç görüntüleme ekranı ve LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar...
LGS tercih (yerleştirme) sonuçları 2021 MEB tarafından bugün öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. İlk sonuçlara göre tercih yapan öğrencilerin 168 bin 924’ü sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Böylece sınavla öğrenci alan kurumların doluluk oranı %95,22’ye ulaştı. Tercihlerini yapan liseli adayları, değerlendirmenin sona ermesiyle birlikte sonuçlara MEB.gov.tr üzerinden ulaşabiliyor. İşte, LGS tercih sonuçları öğrenme sayfası ve boş kalan 8 bin 486 kişlik kontenjan için nakil tarihleri hakkında detaylar
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.
SONUÇLARIN ARDINDAN NAKİL SÜRECİ ÖNEM ARZ EDİYOR
Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. 1’inci Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak.
1’inci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra ise 2’nci Nakil Dönemi başlayacak ve yine 4 gün sürecek.
2’nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
2021 LİSE KONTENJANLARI
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.
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