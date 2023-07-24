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LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA! 2023 LGS yerleştirme sonuçları MEB ekranında... Sonuçlar: meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr'de

Güncelleme Tarihi:

#LGS Tercih Sonuçları#Meb#Lgs Tercih Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 10:44

LGS tercih sonuçları açıklandı... 2023 LGS sonuçları için beklenen açıklama MEB'den yapıldı. LGS sonucu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuc.meb.gov.tr ekranından sorgulanabiliyor. LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Lise tercihleri yapan öğrenciler LGS sınav sonucu için araştırmalara hız kazandırdı. LGS tercih sonucu öğrenme bilgileri için araştırmalar sonuçların açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Peki, LGS tercih sonuçları nasıl, nereden bakılır?

1/7LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA 2023 LGS yerleştirme sonuçları MEB ekranında... Sonuçlar: meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.trde

LGS tercihlerini yapan öğrenciler tarafından bir süredir sorgulanan LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu MEB açıklamasıyla yanıt buldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları bugün açılandı. Sınav puanlarına göre alınan LGS tercih sonuçları MEB.gov.tr ve e-Okul üzerinden yayımlanacak. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi gibi nitelikli okullara eğilim gösteren öğrenciler, istedikleri gibi sonuç elde edememesi halinde nakil başvurusunda bulunacak. LGS nakil başvurusu ise 24-28 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 2023 LGS yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? MEB LGS sonucu sorgulama sonuc.meb.gov.tr ekranı

2/7LİSE TERCİH SONUÇLARI MEB.GOV.TRDE

LİSE TERCİH SONUÇLARI MEB.GOV.TR'DE!

Lise tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar  TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle yerleştirme sonuçlarına ulaşabiliyor.

Bu yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 562 birincinin çıktığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da uygulandı. Sonuçların 23 Haziran’da açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 19 Temmuz’da tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden bugün duyurulacak. İlk yerleşmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise süreç devam edecek. 24-28 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih dönemi yapılacak. Sonuçları ise 31 Temmuz’da ilan edilecek.

Nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de öğrencilerin 3 tercih hakkı bulunacak.

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3/7LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

4/7LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI SON DAKİKA 2023 LGS yerleştirme sonuçları MEB ekranında... Sonuçlar: meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.trde

08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağan üstü hal kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022 - 2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023 tarihinde 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerden tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan olup/olmama durumuna bakılmaksızın 08-16 Ağustos 2023 tarihlerinde ilgili komisyonlarca öğrencilerin yerleştirme başvuruları alınarak 18 Ağustos 2023 tarihinde okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.

5/7DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER KONTENJANDAN YARARLANACAK

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER KONTENJANDAN YARARLANACAK

Açıklanan LGS tercih sonuçları içerisinde, depremzede öğrenciler için de ayrılan kontenjan da yer alacak. Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilmişti. Yerleştirme bu kontenjanlar da dahil edilerek gerçekleştirildi.

6/7KAYITLAR 26 TEMMUZDA BAŞLIYOR

KAYITLAR 26 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.

7/72 KEZ NAKİL DÖNEMİ OLACAK

2 KEZ NAKİL DÖNEMİ OLACAK

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimidoğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakildöneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecek.

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