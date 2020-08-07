LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2020 tercih (yerleştirme) sonuçları için tarih verdi
LGS tercih sonuçları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Haziran ayında düzenlenen LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini belirtilen tarihler aralığında yaptılar. 20 Temmuz’da başlayan işlemler 29 Temmuz’da sona erdi. Öğrenciler lise taban puanlarını incelediler ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yaptılar. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte MEB tarafından yayımlanan takvime göre LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih…
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LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında tercihlerini yapan adaylar heyecanla LGS tercih sonuçlarını bekliyorlar. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada tercih sonuçlarının bu ay açıklanacağı duyuruldu ve tarih verildi.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
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LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.