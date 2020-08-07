LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2020 tercih (yerleştirme) sonuçları için tarih verdi

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 20-29 Temmuz tarihleri aralığında tercihlerini yapan adaylar heyecanla LGS tercih sonuçlarını bekliyorlar. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada tercih sonuçlarının bu ay açıklanacağı duyuruldu ve tarih verildi.



LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.